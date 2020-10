População de MS é a 14ª que mais cumpriu rigorosamente o isolamento social

Centro de Campo Grande com as lojas fechadas - (Foto: Edemir Rodrigues)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE avaliou referente aos meses de agosto e setembro, o número de pessoas que cumpriram as ordens de isolamentos, as quais ficaram em casa, e saíram apenas em caso de necessidade. Mato Grosso do Sul ficou em 14º lugar, com 1,8% das pessoas não fizeram qualquer medida de restrição no mês de agosto; enquanto 43,5% reduziram o contato, mas continuaram saindo de casa; já equivalente a 37,7% ficaram em casa e só saíram em caso de necessidades básicas; e 16,4% ficaram rigorosamente isolados.

As mulheres registraram percentuais maiores, equivalente a 61,1%, dos verificados para os homens, que apresentam 46,5%, referente ao cumprimento das restrições, devido à pandemia. O cumprimento dessas recomendações caiu 5,8% em relação ao mês de setembro (22,2%).

De acordo com a análise, no Brasil, entre os 211,3 milhões de residentes, 85,3 milhões, equivalente a 40,3% ficaram em casa e só saíram em caso de necessidades básicas; enquanto 34,5 milhões, equivalente a 16,3%, optaram por ficar rigorosamente isolados. Já 84,1 milhões, equivalente a 39,8%, reduziram o contato, mas continuaram saindo de casa; e 6,4 milhões, equivalente 3%, não fizeram qualquer medida de restrição em setembro.

