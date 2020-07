HU inaugura dez leitos destinados a pacientes com Covid 19

Hospital universitario, em Campo Grande - (Foto: Reprodução)

Diante do aumento no número de casos de coronavírus em Campo Grande, considerado o epicentro da doença no estado de Mato Grosso do Sul, foi necessária a criação de novos leitos de UTI para o tratamento da covid-19.

Por isso, na próxima segunda-feira (27/07), às 14h, serão inaugurados no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS/Ebserh), dez novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A ampliação de leitos é uma parceria entre o Governo Estadual de MS, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Prefeitura Municipal de Campo Grande e Humap-UFMS. Com a iniciativa será possível desafogar a demanda que hoje há no Hospital Regional.

Os leitos que estão sendo montados no Humap-UFMS são compostos pelos monitores multiparamétricos, que foram enviados pelos municípios do interior para utilização em unidades hospitalares da Capital. A SES também disponibilizou para o hospital da UFMS diversos ventiladores pulmonares e outros equipamentos.

A inauguração será transmitida ao vivo pelo link: https://www.facebook.com/HumapUfms