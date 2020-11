Hospital Universitário aguarda decisão da Anvisa sobre suspensão dos testes com a Corona Vac

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap) - (Foto: Reprodução)

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap) informou hoje (10), por meio de nota que, assim como a direção do Instituto Butantã, foi pego de surpresa pela notícia de que a Anvisa determinou a suspensão dos testes com a vacina CoronaVac.

A Anvisa suspendeu testes no Brasil na segunda-feira (9) após 'evento adverso grave'. Diretor do Butantan, que testa o imunizante no país, estranhou decisão e disse que houve um óbito não relacionado à vacina. Segundo o jornalista José Roberto Burnier, da GloboNews, a morte do voluntário não foi causada por doença respiratória.

A entidade destaca que vai aguardar o resultado de uma reunião que está sendo realizada entre a direção da Anvisa e do Instituto Butantã para decidirem sobre a suspensão ou continuidade dos testes. Assim, só será possível ao Humap se posicionar e dar respostas à imprensa após as deliberações desta reunião.