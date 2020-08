Hospital Regional de Ponta Porã recebe 10 novos leitos - (Foto:Divulgação/assessoria Hospital)

Referência no tratamento da Covid-19 o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto no município de Ponta Porã a 300 Km de Campo Grande recebeu 10 novos leitos para o tratamento, conta agora com 30 leitos equipados com ventiladores mecânicos, respiradores e central de monitoramento.

Desde o início da pandemia medidas foram adotadas pelo Hospital Regional de Ponta Porã para conter a disseminação do vírus. A unidade adequou setor próprio para pacientes com sintomas respiratórios, modificou instalações, ativou novos leitos e equipamentos para a segurança dos profissionais de saúde.

Antonio Martinussi, diretor-técnico explica que com a ampliação dos leitos o dimensionamento ficará melhor, “Antes tínhamos 10 leitos para o município de Ponta Porã e mais 7 municípios. Com a ampliação, é possível comportar melhor e acolher esses pacientes graves”.

Os 20 leitos de UTI Covid-19 estão disponíveis para atender a demanda da população do município de Ponta Porã e microrregião, macrorregião e microrregião de jardim. Os pacientes serão encaminhados por meio do CORE (Complexo Regulador Estadual).

O hospital atende mais de 200 mil habitantes dos oito municípios da região sul do estado, conta com 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e é referência para o tratamento dos casos de Covid-19.