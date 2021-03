Hospital Regional chega ao limite e atinge lotação nos leitos de Covid-19

Leito de UTI do HR - (Foto: Divulgação)

Referência no tratamento de Covid-19 em Mato Grosso do Sul, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul atingiu a lotação no número de leitos de tratamento do coronavírus. O hospital chegou no limite ontem (3), quando dos 118 leitos de UTI disponíveis, 117 estavam ocupados.

Para liberar vagas, pacientes em situação menos graves estão sendo transferidos para outras unidades de saúde da Capital. Segundo a diretora presidente do hospital, Rosana Leite, a situação é preocupante, pois está havendo um aumento muito acelerado da doença. “Isso é preocupante, pois estamos observando esse aumento muito acelerado dos casos, principalmente nos casos graves e pacientes de qualquer faixa-etária”, explica.

A quantidade de pessoas hospitalizadas pela doença saltou de 509 para 651 no Estado uma alta de 27,9%.

O boletim da Covid-19 divulgado ontem (3) trouxe uma taxa global de 90% dos leitos UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados na rede pública. Pelo SUS, são 298 leitos existentes, sendo que 268 estavam ocupados. Conforme os dados do painel ‘Mais Saúde’, a situação mais crítica verifica-se na marorregião de Campo Grande, que está com taxa de ocupação em 87%.