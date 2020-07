Hospital Municipal de Naviraí conquista novos leitos de UTI para atender Cone-Sul do Estado

A proposta é que até o final deste mês, os cinco novos leitos sejam instalados, totalizando 10 vagas para aquela região. - ( Foto: Captura/Google/ Jornal A Crítica)

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, estará nesta sexta-feira (24.07) às 14h00 em Naviraí para, junto com o prefeito Izauri Macedo, vistoriar a montagem de cinco leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para tratamento de pacientes graves da Covid-19. Essa estrutura irá se somar aos outros cinco leitos de UTI que já estão disponíveis para atender a comunidade naviraiense e dos municípios do Cone Sul do Estado.

Somando recursos do Governo do Estado, do município e de outras parcerias, por meio de doações, a implantação dos cinco leitos de UTI está demandando investimento de R$ 2.944.996,00. A proposta é que até o final deste mês, os cinco novos leitos sejam instalados, totalizando 10 vagas para aquela região.

“Com a implantação dessa estrutura em Naviraí, vamos atingindo a meta de dotar todas as regiões de Mato Grosso do Sul com leitos para os pacientes da Covid-19. Trata-se de uma parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras, a fim de ofertar atendimento nos próprios municípios, evitando o deslocamento de pacientes para a Capital, que já está com um índice de ocupação de leitos muito alto”, explica o secretário Geraldo Resende.

“A parceria com o Governo do Estado nos proporciona as primeiras Unidades de Terapia Intensiva, já que estão com todos os equipamentos devidamente instalados e prontos para o seu funcionamento. Essa providência é um marco na história da saúde pública de Naviraí”, salientou o prefeito Izauri Macedo.

“Posso dizer que estou orgulhoso por esta conquista há muito tempo esperada pela população. Inicialmente, essas unidades darão atendimento preferencial para o tratamento da Covid-19 e, posteriormente, com o término dessa terrível pandemia, atenderá o nosso Hospital Municipal e a tantos outros procedimentos de urgência ou emergência”, enfatiza.

Welligton Santussi, gerente de Saúde de Naviraí, avalia que “a implantação das UTI’s é um investimento de suma importância para colocar o Hospital Municipal com um atendimento de média complexidade que, em um futuro breve, se tornará referência em alta complexidade na região Cone Sul do Estado”.

Para a implantação das UTI’s foi necessária a aquisição de equipamentos e serviços como Raio-X digital, ventilador/respirador pulmonar; aparelhos de ar condicionado, compressor de ar, locação de aparelho de gasometria; aquisição de serviço de ampliação da rede de gases medicinais bomba de vácuo, secador de ar comprimido medicinal por absorção com regeneração a frio; oxigênio medicinal líquido, com grau de pureza superior a 92%, acondicionado em tanque estacionário; carrinho de emergência completo; monitores multiparamétricos pré-configurados para UTI e Centro Cirúrgico, bombas de infusão universal, cartucho para aparelho de gasometria portátil; e contratação de empresa especializada em prestação de serviços médico-hospitalares na área de UTI.