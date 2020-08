Hospital do Pênfico entrega 20 leitos de UTI para o enfrentamento a Covid-19

Houve, assim, um incremento de 169% de leitos de UTI em relação ao início da pandemia. - ( Foto: Chico Ribeiro)

O Hospital do Pênfigo na Capital, realizou a entrega de 20 leitos de UTI na última segunda-feira (24), após a instauração do Inquérito Civil pela 32ª Promotoria de Justiça da Saúde Pública, com o propósito de apurar a implementação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e leitos clínicos de isolamento em Campo Grande para o enfrentamento da Covid-19.

Em relação ao mês de março, em que estavam disponíveis 116 leitos de UTI SUS na Capital, atualmente, são 312. Houve, assim, um incremento de 169% de leitos de UTI em relação ao início da pandemia.

Segundo Filomena Aparecida Depólito Fluminhan, Promotora de Justiça, “Os novos leitos representam uma nova conquista aos usuários do SUS, que terão mais 20 leitos SUS de UTI para atender os casos de agravamento da Covid-19 na Capital, além de figurarem mais um resultado obtido pelo Ministério Público na via extrajudicial, que tem se firmado como a via da solução efetiva”.