Hospital de campanha de Heliópolis será reaberto; Estado ganhará mais 756 leitos

O Estado de São Paulo está abrindo 756 leitos extras - 306 serão de UTI e 450 de enfermaria. O hospital de campanha de Heliópolis, dentro do prédio do Ambulatório Médico de Especialidade (AME) Barradas, na zona sul da capital, com 24 leitos de UTI, desativado em setembro, será reaberto. Além disso, cirurgias eletivas estão sendo canceladas.

"Precisamos e estamos aumentando o número de leitos de unidades de terapia intensiva e de enfermaria", disse o secretário da saúde, Jean Gorinchteyn. O índice de ocupação de leitos na rede paulista, em hospitais públicos e privados, é de 71,1%.

"Estamos monitorando diariamente a situação na região e em todo o Estado, cientes de que precisamos agir rapidamente para que a rede hospitalar possa enfrentar o recrudescimento da pandemia. Diante do cenário epidemiológico em todo o mundo, decidimos ampliar leitos nos nossos serviços", afirmou Gorinchteyn. Segundo o governo, mais de 6 mil leitos de UTI estão ocupados no Estado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.