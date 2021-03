Hospitais particulares alertam sobre a falta de leitos de UTI

Hospital Unimed Campo Grande - Foto: Divulgação

Com o aumento da demanda por leitos para pacientes com covid-19, hospitais particulares de Campo Grande alertam sobre a falta de recursos para o enfrentamento da crise e o grande tempo de espera no atendimento.

Em comunicado feito, nesta terça-feira (16), pelo Hospital do Coração MS, Hospital Unimed de Campo Grande, Hospital Geral El Kadri, Hospital Proncor, Hospital Adventista do Pênfigo e o Hospital da Cassems Campo Grande avisam a falta de leitos de terapia intensiva e semi-intesiva, medicamentos e equipamentos para o tratamento da covid-19.

Outro fator que vem sendo enfrentado é a dificuldade na contratação de profissionais da saúde, que tem sido fundamental no enfrentamento da pandemia.

Os cuidados para conter o avanço do vírus são enfatizados no aviso. “Reforçamos, mais uma vez, a necessidade de manutenção dos cuidados recomendados para a prevenção da transmissão do coronavírus , como o distanciamento social, higiene frequente das mãos e o uso da máscara.”