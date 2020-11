Horário do toque de recolher em Dourados é reduzido e estabelecimentos ganham 1h a mais

A cidade de Dourados - (Foto: Divulgação)

Novo decreto publicado em edição do Diário Oficial de Dourados nesta quinta-feira (5) reduz o toque de recolher para 0h às 5h. A determinação é uma das medidas de prevenção contra o contágio do coronavírus na cidade que segundo o boletim divulgado hoje, tem 8.609 casos confirmados.

Com a mudança, os atendimentos em bares, conveniências, restaurantes, lanchonetes e afins estão liberados até as 23h59 a partir de amanhã (6). Depois de 0h os serviços de conveniências somente poderão atender por entrega em domicílio.

Apesar da flexibilização, a prefeitura de Dourados optou por manter os parques públicos de lazer fechados para visitação, além de manter também a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas.

As regras sanitárias de biossegurança, como de higiene pessoal e uso de máscaras de proteção continuam valendo. As normas de funcionamento em igrejas e academias de ginásticas também foram mantidas. O decreto vale por 14 dias. Com informações do Dourados News.

Confira como ficam os horários de atendimento a partir da alteração vigente a partir de amanhã:

Comércio: de segunda a sexta-feira das 08h às 18h e aos sábados das 08h às 16h;

Shopping center: de segunda a sábado, lojas das 10h às 22h e praça de alimentação das 11h às 22h. Aos domingos: lojas das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 20h;

Mercados e atacados: de segunda a sábado das 7:30h as 22h;

Restaurantes: de segunda a sábado das 11:00h às 23:59h;

Bares: de segunda a sábado das 10:00 horas às 23:59h;

Conveniências: de segunda a sábado das 08:00 às 23:59h.