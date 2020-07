Há estudos indicando que o toque de recolher pode começar às 18h em Campo Grande, alerta prefeito

Na visão de Trad, há formas de levar a pandemia sem fechar os estabelecimentos - (Foto: Reprodução)

“Como ajudar se as pessoas não querem ser ajudadas?”. O prefeito Marquinhos Trad (PSD), lamentou o baixo desempenho do “mini-lockdown” em Campo Grande nas últimas duas semanas. Segundo o prefeito estudos estão sendo feitos para alterar o horário do toque de recolher para mais cedo: às 18h.

“O toque de recolher não será modificado, vai continuar às 20h. Mas existem estudos técnicos para trazer o toque de recolher às 18h, já que as pessoas estão antecipando o ‘happy-hour’ para curtir as 20h, mas ainda não está definido”, afirmou na transmissão on-line de hoje (29).

O prefeito explica que no último fim de semana houve mais de 1,5 mil denúncias de descumprimento do toque de recolher. Um aumento de 16% na comparação com os finais de semana sem restrição. “Nesses fins de semana percebemos que houve a aglomeração familiares. É verdade que as pessoas não estavam indo a bares, mas eles estavam convidando pessoas para dentro da sua casa e ali começavam a tomar uma, duas, três cervejas”, ressalta.

Na visão de Trad, há formas de levar a pandemia sem fechar os estabelecimentos. “Dá para levar essa pandemia sem ter que fechar o comércio. Mas precisamos da ajuda da população. Só para ter uma intenção, 37% dos leitos estão sendo convocados por ações como brigas, acidentes com pessoas estavam alcoolizadas, dentre outros”, afirma.