Guardas municipais flagram 34 estabelecimentos funcionando fora do horário

(Foto: Divulgação)

No feriado de Natal (25), a Guarda Municipal flagrou 34 estabelecimentos abertos funcionando fora do horário. O toque de recolher em Campo Grande está funcionando das 22h às 5h. Os agentes encontraram pelas ruas 166 pessoas nas ruas, sendo orientados a voltarem às suas casas.

Seis igrejas foram flagradas em descumprimento ao toque de recolher, e pelo menos 130 pessoas ligaram fazendo denúncias de irregularidades. Dois boletins de ocorrência foram registrados relacionado às festas, com flagrantes de tráfico de drogas, perturbação do sossego alheio, infração de medida sanitária, desobediência e fornecer bebida a menores.

A Agetran (Agência Municipal de Trânsito) e o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de MS) realizaram 78 abordagens nas sete regiões da Capital.

AGuarda Municipal está intensificando as fiscalizações do toque de recolher e montou blitze em todas as regiões da cidade, entre a noite de quinta-feira (24) e a de ontem (25).