Guarda Municipal flagra 117 pessoas descumprindo o horário do toque de recolher na Capital

Na noite de ontem (28), a Guarda Civil Metropolitana mandou 117 infratores de volta para casa, após serem flagrados na rua em horário fora do permitido. Na segunda-feira o Governo do Estado prorrogou até o dia 9 de janeiro o horário do toque de recolher, das 22h às 5h.

Além dos 117 pedestres flagrados, 16 estabelecimentos comerciais foram orientados a encerrarem as suas atividades e 72 ligaram no 153 fazendo denúncias pelo descumprimento do decreto.

A fiscalização será feita pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Vigilância Sanitária Estadual e Municipais e Guardas Municipais. A medida é válida para os 79 municípios do Estado e os cidadãos não poderão sair de casa entre 22h e 5h. Há exceção em casos de trabalho e emergência médica. Serviços não essenciais como bares e restaurantes devem permanecer fechados durante o horário de restrição.