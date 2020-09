Governo recebe do Ministério da Saúde máquina de testes para diagnóstico da Covid

Em agosto, o Governo do Estado adquiriu uma máquina de extração automatizada para a realização da analise de exames. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

O Governo de MS, recebeu do Ministério da Saúde uma máquina de extração automatizada para o diagnóstico do coronavírus. Moderno, o novo equipamento permitirá agilidade na entrega de resultados do Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública).

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, o novo equipamento ajudará para acelerar o resultado dos exames. “Quanto antes o paciente tiver o resultado mais rápida as medidas de tratamento e de contenção na propagação do vírus são eficientes. Isso demonstra a preocupação do Governo do Estado no combate à pandemia”, ressalta Resende.

O diretor do Lacen/MS, Luiz Henrique Ferraz Demarchi, explicou que o equipamento precisa ser montado pelo fabricante e a equipe do Lacen recebe rá treinamento sobre seu uso no dia 08 de setembro.

Para o início do uso será necessário o envio pelo Ministério da Saúde dos kits de extração próprios para o equipamento. ”Essa máquina, que é automatizada, extrai 96 amostras em 2 horas de trabalho, enquanto que hoje, nossa capacidade é de extrair 24 amostras no mesmo intervalo de tempo”, explicou o diretor do Lacen.

Em agosto, o Governo do Estado adquiriu uma máquina de extração automatizada para a realização da analise de exames. Com os dois equipamentos, o Laboratório Central de Saúde Pública será autossuficiente na realização de exames de biologia molecular RT-PCR.