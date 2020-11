Governo entrega mais de 140 mil EPI's para Santa Casa de Campo Grande

O secretário de Saúde, Geraldo Resende, fez a entrega dos equipamentos à Santa Casa - (Foto: Ricardo Minella/SES)

Dois caminhões com mais de 141 mil equipamentos de proteção individual (EPI’s) foram entregues, na tarde de quarta-feira (04) e na manhã desta quinta-feira (05) para a Santa Casa de Campo Grande pelo Governo do Estado, por meio de uma ação da Secretaria de Estado de Saúde (SES). O objetivo é auxiliar a instituição hospitalar a garantir a proteção de seus profissionais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19.

No total foram entregues 60 mil máscaras cirúrgicas triplas, 40 mil toucas descartáveis, 30 mil aventais, cinco mil luvas descartáveis tamanho P, cinco mil luvas descartáveis tamanho M e 1.200 luvas descartáveis tamanho M, totalizando 141.200 unidades de EPI’s.

No ato da entrega, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, disse que o ato “é uma questão de solidariedade num momento tão difícil que estamos vivenciando no país”, lembrando que o Governo do Estado também recebeu doações de empresas locais de grande porte. “Recebemos doações do Ministério da Saúde e também compramos equipamentos de proteção individual e entregamos para todos os hospitais de Mato Grosso do Sul. Além disso, locamos aparelhos e disponibilizamos para o combate à Covid-19”.

Em função dessa parceria do Governo do Estado com os prefeitos, secretários municipais de saúde, Ministério da Saúde e empresas, segundo Geraldo Resende, “até a data de hoje não faltou um leito clínico ou de UTI, não faltou insumo e nem medicamentos como o chamado kit incubação a nenhum sul-mato-grossense”.

O secretário lembrou que foram encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande, anteriormente, medicamentos que fazem parte do kit incubação, ventiladores pulmonares e ventiladores de transporte viabilizados junto ao Ministério da Saúde, além de equipamentos de proteção individual (EPI’s). Segundo Geraldo Resende, assim que houver possibilidade, outros materiais serão entregues à instituição para suplementar os que chegaram na quarta e nesta quinta-feira.

Para o presidente da Santa Casa, Heitor Rodrigues Freire e dos demais membros do Conselho Diretivo da instituição, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde tem sido um grande parceiro da entidade, e a entrega dos EPI’s se constitui numa “ação e gesto que buscam levar efetiva ajuda ao próximo e por isso, a Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande e o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, reconhecem o esforço e agradecem a solidariedade e a colaboração por se prontificarem a ajudar a instituição neste momento delicado, sendo que hoje, nosso sentimento de gratidão é direcionado à Secretaria de Estado de Saúde, que fez essa importante doação”.