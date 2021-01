Três primeiros sul-mato-grossenses vão ser vacinados nesta segunda-feira

O ministro da Saúde, Eduardo Pazzuelo e o secretário de Saúde, Geraldo Resende - (Foto: Divulgação)

Começa a partir de hoje (18) a vacinação contra Covid-19 de forma simbólica em todo Estado, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul nos grupos prioritários elencados na nota técnica do Ministério da Saúde.

A solenidade vai contar com a presença do Governador Reinaldo Azambuja, o secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, a diretora presidente do HRMS, Rosana Leite de Melo e demais autoridades.

Os primeiros que serão vacinados serão um profissional de saúde da linha de frente do Hospital Regional, um idoso institucionalizado no Asilo São João Bosco e um indígena residente em aldeia.

O primeiro lote com a vacina chega nesta segunda-feira as 13h com 158 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde. A distribuição para os 79 municípios começa nessa terça-feira (19) a partir das 7h seguindo o Plano Estadual de Distribuição da Vacina contra Covid-19 através de força tarefa da Secretaria de Estado de Saúde e secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.