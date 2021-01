Governo do Estado prorroga toque de recolher por mais 15 dias

A circulação de pessoas das 22 horas às 5 horas continua proibida - (Foto: Saul Schramm)

O avanço da pandemia do novo coronavírus que já vitimou mais de 200 mil brasileiros e 2,5 mil sul-mato-grossenses, fez o Governo do Estado prorrogar, por mais 15 dias o toque de recolher.

Esta é a segunda prorrogação da medida que passa vigorar a partir de domingo, dia 10 de janeiro.

Com a decisão do governador Reinaldo Azambuja, continua proibida a de circulação de pessoas das 22 horas às 5 horas, salvo em razão de trabalho, emergência médica ou urgência inadiável.

A decisão vale para todo o Estado e não impede que os municípios fixem toque de recolher com horários ainda mais rigorosos.

A fiscalização do toque de recolher será feita pela Polícia Militar Estadual, pelo Corpo de Bombeiros Militar e pela Vigilância Sanitária Estadual, em conjunto com as Guardas Municipais e com as Vigilâncias Sanitárias Municipais.