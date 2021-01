Governo do Estado distribui terceiro lote da vacina contra Covid-19 aos 79 municípios de MS

Todos os municípios já estão com doses da vacina - (Foto: Edemir Rodrigues)

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, realizou na manha desta sexta-feira (29.1) a distribuição do terceiro lote com 10,2 mil doses da vacina contra COVID-19 aos 79 municípios do Mato Grosso do Sul. Todos os municípios já estão com doses da vacina.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que a distribuição das doses tem como objetivo que os municípios possam começar a vacinar os idosos acima de 80 anos. “Queremos proteger as populações que são mais vulneráveis. Estamos vacinando os públicos prioritários e vamos ampliando na medida que forem imunizando as pessoas e com a chegada de novos lotes de vacina”, disse.

A partir desta sexta-feira, os municípios estão autorizados a realizar a primeira aplicação de dose em 10.200 pessoas acima de 80 anos de idade. Segundo Estimativa populacional do Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul possui cerca de 51 mil idosos acima de 80 anos. Com essa remessa será possível imunizar 20% desse público alvo.

O Governo do Estado construiu toda uma logística para que as vacinas possam ser distribuídas o mais rápido possível. Durante a madrugada desta sexta-feira, uma força tarefa da Secretaria de Estado de Saúde e secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública iniciou a separação e preparação para as doses serem enviadas aos municípios.

Seguindo o Plano Estadual de Distribuição da vacina contra Coronavírus, as doses começaram a serem enviadas aos municípios às 7h desta sexta-feira em veículos da Secretaria de Estado de Saúde, da Polícia Militar, Bombeiros e da Polícia Civil.

Com a distribuição do terceiro lote, Mato Grosso do Sul completou o envio de todas as 190,9 mil doses da vacina contra coronavírus aos municípios. Segundo levantamento do Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul é o Estado que mais distribuiu vacinas contra Covid-19 aos municípios.

Mato Grosso do Sul recebeu o primeiro lote com 158,7 mil doses da vacina Coronavac em 18 de janeiro. O segundo lote chegou ao Estado em 24 de janeiro com 22 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford. O terceiro lote chegou ao Estado em 25 de janeiro com 10,2 mil doses da vacina Coronavac produzida no Brasil.