Governo do Estado distribui segundo lote da vacina contra COVID-19 aos 79 municípios de MS - ( Foto: Governo do Estado MS )

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, realizou na manha desta segunda-feira (25.1) a distribuição do segundo lote com 22 mil doses da vacina contra COVID-19 aos 79 municípios do Mato Grosso do Sul. Todos os municípios já estão com doses da vacina.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que o Governo do Estado construiu toda uma logística para que as vacinas possam ser distribuídas o mais rápido possível. “Como no primeiro lote, as vacinas chegaram novamente aos municípios em até 24 horas após recebermos as doses”, disse.

As vacinas chegaram ao Estado na tarde de domingo (24.1) no Aeroporto Internacional de Campo Grande e seguiram para a Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica (Ceve) . Uma força tarefa da Secretaria de Estado de Saúde e secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública iniciou a separação e preparação para as doses serem enviadas aos municípios.

Seguindo o Plano Estadual de Distribuição da vacina contra Coronavírus, as doses começaram a serem enviadas aos municípios as 5h desta segunda-feira em veículos da Secretaria de Estado de Saúde, da Polícia Militar, Bombeiros e da Polícia Civil.

Primando pela transparência, a relação a quantidade que cada município recebeu deste segundo lote foi publicado no Diário oficial do Estado desta segunda-feira. As doses são todas para continuar a imunização dos profissionais de saúde.

No primeiro lote da vacina foram distribuídos 158 mil doses aos municípios. Com as 22 mil doses do segundo lote, somam 180 mil doses da vacina contra COVID-19 para que sejam vacinados a primeira fase do público prioritário.

Nessa primeira fase serão imunizados os idosos com mais de 60 anos que moram em instituições como casas de repouso, portadores de deficiência em residências inclusivas, além de indígenas e trabalhadores da área da saúde que estão na linha de frente contra a pandemia de Covid-19.

Confira aqui a tabela com a distribuição do segundo lote da vacina contra COVID aos municípios de Mato Grosso do Sul.