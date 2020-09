Governo conclui entrega de 400 mil máscaras e 80 mil cobertores para os municípios de MS

Desde 2015, já foram distribuídos 330 mil cobertores para Mato Grosso do Sul. - (Foto: Edemir Rodrigues)

Oitenta mil famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul vão receber os cobertores da ação promovida anualmente pelo Governo do Estado. Na edição de 2020 a iniciativa também promove a entrega de 5 máscaras por família para auxiliar na proteção contra a Covid-19.

Devido a pandemia, a distribuição deste ano seguiu um cronograma diferente com horário reservado para cada município fazer a sua retirada e com todos os protocolos de biossegurança para evitar a transmissão do novo coronavírus. A entrega pela gestão estadual para os municípios aconteceu entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro na unidade do Rede Solidária do Jardim Noroeste na Capital.

No mês passado, o governador Reinaldo Azambuja conferiu de perto a primeira entrega de material e falou responsabilidade social da gestão. "Esse ano, por causa da pandemia, temos uma novidade: para cada um cobertor, vamos entregar cinco máscaras de proteção contra o coronavírus. Isso é muito importante porque serão 80 mil cobertores e 400 mil máscaras, que reforçam o compromisso de proteção social", afirmou.

Para o presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, Sérgio Wanderly a ação é de suma importância para os municípios, especialmente nesse momento difícil de pandemia. "Essa ajuda veio em bora hora. Também pedimos o apoio do Governo Federal, mas sabemos da morosidade dos processos que envolvem a administração pública. Aqui no Estado as providências do governador em socorrer as pessoas com a solução e não apenas com repasses financeiros faz toda a diferença", avaliou.

Realizada por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) com recursos do Fundo de Investimento Social (FIS), os cobertores foram adquiridos por R$ 2 milhões, sendo R$ 25 a unidade.

“A entrega desses 80 mil cobertores em 2020, mesmo com essa situação complicada de pandemia que todos nós estamos enfrentando, só reforça o compromisso do Governo do Estado com as famílias em vulnerabilidade social. Vamos continuar trabalhando para que essas e outras ações de desenvolvam plenamente e cheguem a quem mais precisa”, pontuou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Conforme a secretaria, além dos municípios 1,5 mil unidades serão repassadas à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil que faz atendimento específico em locais de difícil acesso no Estado. Desde 2015, já foram distribuídos 330 mil cobertores para Mato Grosso do Sul.