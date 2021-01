Governador faz balanço do primeiro dia de vacinação no MS

Reinaldo Azambuja - ( Foto: Chico Ribeiro)

Governador Reinaldo Azambuja participou, nesta quarta-feira (20), do Boletim Coronavírus, transmitido, pelo Facebook do Governo de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, o governador fez um balanço sobre os primeiros dias de vacinação contra a Covid-19 no Estado. Reinaldo parabenizou a equipe pela eficiência na distribuição para os 79 municípios.

Porém, o governador alertou que é preciso manter os cuidados para conter o vírus.

Além dos 18 novos óbitos, o boletim epidemiológico trouxe a confirmação de mais 1.031 novos casos em Mato Grosso do Sul, totalizando 153.057 casos confirmados desde o início da pandemia.

Ainda de acordo com o boletim 136.971 estão recuperados, 12.823 estão em isolamento domiciliar e 540 estão hospitalizados.