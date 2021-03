Governador do Ceará afirma que Saúde prevê envios semanais de lotes da Coronavac

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT) - (Foto: Estadão )

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), afirmou que o Ministério da Saúde prevê envios semanais de lotes da vacina da Coronavac para os Estados. Após reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade, e 22 governadores nesta segunda-feira (8), Santana disse que foi solicitada maior rapidez na aquisição e distribuição de vacinas às regiões.

Em publicação no Twitter, o governador afirmou que Pazuello garantiu "que os Estados receberão novo lote da CoronaVac/Butantan na próxima quarta". O ministro teria informado ainda que o novo cronograma de vacinação da Saúde "prevê envios semanais de lotes de vacinas".

Já a Fiocruz afirmou que o novo lote do imunizante da AstraZeneca deve ser enviado aos Estados até o dia 24 de março. Segundo o governador, a Fundação afirmou que dará entrada até esta terça-feira (9) com a documentação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o registro definitivo da vacina para produção no Brasil.

Para Santana, o novo registro pela Fiocruz "será fundamental para dar celeridade no processo de fabricação dos imunizantes". Em sua avaliação, a vacina "é a única forma para conseguirmos frear esse aumento da pandemia em todo o País".

Por meio do Fórum Nacional dos Governadores, gestores estaduais anunciarão, até o próximo domingo, 14, medidas a serem tomadas de forma conjunta para frear o avanço da pandemia da covid-19.