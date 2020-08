Gás Natural é solução energética para que hospitais de Campo Grande enfrentem a pandemia de coronavírus

Hospitais que usam gás natural na Capital - Foto: Divulgação

O uso do gás natural no sistema hospitalar do Estado tem garantido mais eficiência e otimização aos sistemas energéticos nos hospitais em tempos de coronavírus.Em Campo Grande, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), unidade de referência para tratamento da Covid-19, além do Hospital Unimed e o Hospital da Cassems, contam com o fornecimento de gás natural da MSGÁS para atividades das mais variadas, como aquecimento de água, esterilização, lavanderia, climatização e atendimento do setor de nutrição.

Somando os três hospitais, são 804 leitos entre enfermaria, ambulatório, apartamentos, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), UTI Pediátrica e de Cardiologia e poltronas para soroterapia. Esse número inclui os 144 leitos do hospital de campanha do HRMS, onde o Gás Natural é utilizado para os pontos de oxigênio, demanda importante devido às características dos sintomas da doença.

Segurança e economia

O Supervisor de Manutenção da Unimed Campo Grande, Rodrigo Ferreira, afirma que contar com o abastecimento contínuo de Gás Natural é sinônimo de segurança. “Essa fonte de energia nos traz mais segurança em nossos processos internos de atendimentos aos nossos pacientes, diante o cenário atual, onde há muita flutuação do mercado”.

Já para o diretor Clínico do Hospital Cassems Campo Grande, Alessandro Depieri, os fatores econômicos e ambientais também se destacam. “Utilizamos, tradicionalmente, placas solares para aquecer a água. No entanto, em dias de temperaturas amenas, o gás natural é usado. O gás natural é importante para o meio ambiente, pois substitui outros tipos de combustíveis derivados do petróleo. Também tem relevância no aspecto financeiro, possibilitando a realocação dessa economia de recursos em outras áreas do hospital”, afirma.

O Presidente da MSGÁS, Rui Pires dos Santos, explica que desde o início da pandemia, a instituição se organizou para continuar garantindo o fornecimento contínuo de Gás Natural para seus clientes em Campo Grande e em Três Lagoas.

“Justamente por ser uma situação delicada e atípica, nos organizamos para continuar entregando nosso serviço com qualidade, preservando, claro, a saúde de nossos colaboradores, tomando todas as medidas necessárias e com a consciência de que o nosso trabalho, sobretudo na entrega para os hospitais, salva vidas”, afirma.

Além dos hospitais já citados, a MSGÁS também fornece Gás Natural para outras unidades hospitalares da Capital, como Proncor, Hospital Infantil São Lucas, Maternidade Cândido Mariano e as duas unidades do Hospital do Pênfigo.

Coronavírus em MS

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Mato Grosso do Sul possui (até 17/08) 37.425 casos confirmados de Covid-19.