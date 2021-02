Freezer quebrado obriga cidade mineira a suspender vacinação contra covid

Vacinação contra a covid-19 - Foto: Divulgação/Assessoria

Igarapé, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspendeu por prazo indeterminado a vacinação contra a covid-19 após um defeito no freezer deixar 229 doses de Coronavac, imunizante desenvolvido pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, sem refrigeração adequada. A recomendação é que o imunizante seja armazenado em ambientes com temperatura entre 6ºC e 8ºC.

A prefeitura não especifica o dia exato em que a pane ocorreu, mas acredita que tenha sido no fim de semana, quando não há vacinação na cidade. O vigia de plantão não teria ouvido o alerta. O problema só foi constatado nessa segunda-feira, 15, quando um integrante da equipe responsável por cuidar do estoque chegou para trabalhar, notando que o alarme sonoro havia disparado. A empresa responsável pela manutenção do freezer confirmou defeito no termostato.

Segundo a prefeitura, 814 doses de vacinas contra covid-19 foram enviadas à cidade pelo governo. Dessas, 604 são da CoronaVac (375 aplicadas) e 210 da britânica Astrazeneca (todas aplicadas). O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) abriu investigação para apurar a inutilização dos imunizantes.

A perda de vacinas em Igarapé acontece em horizonte de possível falta do imunizante no País. Ontem, 15, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciou que a vacinação poderia ser suspensa nesta semana caso nova remessa de doses não ocorresse.

"Esta situação deixou todos nós da administração municipal totalmente consternados. Estamos empenhados no combate à covid-19 em nossa cidade e o ocorrido interrompeu nossa campanha de vacinação", afirmou o secretário municipal de Saúde de Igarapé, Leonardo Barberá. O representante da prefeitura disse ainda que foi feito contato com o governo de Minas para reposição do estoque.

A Secretaria de Estado de Saúde, em nota, afirma que "a perda de vacinas de Covid-19 no município de Igarapé já está sendo acompanhada pela Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte (SRS-BH)". E que "o fluxo de investigação de perda de imunobiológicos já está sendo seguido". A pasta afirma que quanto à "reposição de doses, qualquer definição sobre o fato é realizada após a conclusão da investigação".

O boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira, 16, pela secretaria contabiliza 16.903 mortes por covid-19 em Minas Gerais até agora, 116 a mais que o computado pela pasta na segunda-feira, 15. Aos fins de semana e feriados, no entanto, o fluxo de informações que chegam para centralização é menor. O total de casos da doença até agora no estado é de 811.742.