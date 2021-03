Avenida Afonso Pena - (Fotos: Geliel Oliveira/A Crítica)

O toque de recolher começou ontem (14) em Mato Grosso do Sul. No Centro da Capital do Estado o fluxo de pessoas diminuiu drasticamente e os estabelecimentos que não são considerados serviços essenciais permaneceram fechados. A medida vale até o dia 27 de março.