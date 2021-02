Festas e aglomerações em espaços públicos ou privados estão proibidas no Carnaval em MS

Cordão da Valu em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) assinou um novo decreto na manhã desta segunda-feira (8) onde proíbe entre os dias 12 a 17 de fevereiro, período carnavalesco, as atividades ou eventos nos 79 municípios, como forma de evitar aglomeração de pessoas, em espaços públicos ou privados de uso coletivo, sejam, ruas, avenidas, praças, viadutos, entre outros.

Além da medida, foi prorrogado por mais 15 dias a contar de amanhã (9) o prazo estabelecido no art. 5º do Decreto nº 15.577, de 6 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a restrição de circulação de pessoas e reforça as recomendações do Comitê Gestor do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir).

As medidas foram implantadas após o aumento do número de pessoas infectadas e da ocupação de leitos hospitalares. A expectativa da Secretaria de Estado de Saúde é estabilizar a quantidade de casos confirmados em Mato Grosso do Sul.

Confira o decreto divulgado hoje: