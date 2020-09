Feriadão quente em Campo Grande mantém população nas ruas e índice de isolamento é abaixo de 45%

A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que ao menos 60% dos habitantes de cada localidade isolados - (Foto: Edemir Rodrigues)

O feriado de Dia da Independência em Campo Grande, manteve as pessoas nas ruas como de costume. Apenas 44,5% da população ficaram em casa.

As três cidades de Mato Grosso do Sul que tiveram os menores índices, foi Rio Negro (34,9%), Deodápolis (35%), Ivinhema (35,4%). A Capital ficou em 22º. Japorã foi a campeã, com 70% das pessoas que permaneceram isoladas em casa. A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que ao menos 60% dos habitantes de cada localidade isolados.

MS foi o 11º estado brasileiro com pior desempenho e Campo Grande foi a 6ª capital brasileira com mais gente fora de casa. O feriado da independência foi de tempo firme em Mato Grosso do Sul. Conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a variação de temperatura foi estimada entre 16°C a 39°C.

Casos confirmados - Houve diminuição de casos confirmados de ontem (7) para hoje (8) segundo informações do boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Na segunda-feira de feriado, MS registrou 634 casos confirmados. Hoje, o Estado contabilizou 238 novos casos, menos 396 contaminados. O que chamou a atenção foi o número de casos confirmados em Campo Grande, já que a Capital registrou 107 novos contaminados.

Foram registrados ainda 17 novos óbitos, passando para 987 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, mantendo a taxa de letalidade em 1,8%. Os óbitos foram seis em Campo Grande. Aparecida do Taboado e Paranaíba registraram dois óbitos cada. Cassilândia, Ivinhema, Ponta Porã, Mundo Novo, Dourados, Costa Rica e Corumbá registraram um óbito cada.