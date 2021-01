Ex-presidente da Bolívia Evo Morales testa positivo para o coronavírus

O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales - (Foto: CLAUDIO CRUZ / AFP)

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales, de 61 anos, foi diagnosticado com o novo coronavírus. Segundo informou seu gabinete, ele está "estável e recebendo cuidados médicos", embora não tenham sido divulgados mais detalhes sobre o estado de saúde. Após renunciar ao cargo em 2019, Morales morou na Argentina até o final do ano passado, quando voltou a Bolívia depois que seu aliado Luis Arce foi eleito presidente. Desde então, o ex-líder passou a cumprir uma agenda de encontros com apoiadores, apesar da pandemia.