Ex-deputado Valdenir Machado está internado com coronavírus no Santa Rita

Ex Deputado Valdenir Machado - (Foto: PSDB)

O ex-deputado estadual Valdenir Machado, 72, testou positivo e está internado com o novo coranavírus na UTI do Hospital Santa Rita, em Dourados.



Valdenir procurou o hospital na segunda-feira (27), acreditando estar com crise de vesícula, quando os médicos constataram dificuldades respiratórias. De imediato foi feito o teste da Covid-19 e o resultado deu positivo.

Conforme informações do site Diário MS o vereador está internado no Santa Rita, onde respira com o auxílio de aparelhos. O último compromisso político ocorreu na sexta-feira (24), com a militância tucana.



Na UTI, ele não chegou a ser intubado e agora os familiares aguardam a evolução de seu estado de saúde.



Valdenir Machado é presidente do PSDB em Dourados e, algumas semanas atrás, o partido lançou o seu nome como pré-candidato a prefeito na eleição de novembro deste ano. Em recente entrevista ele disse que "quer trabalhar na construção de um arco de alianças para vencer as eleições e governar Dourados".