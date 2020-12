Eventos estão proibidos e comércio ganha mais tempo; confira as novas regras do decreto de Dourados

A Avenida Marcelo Pires em Dourados - (Foto: Divulgação)

Com o número de casos confirmados de Covid-19 aumento a cada 24h, a prefeita de Dourados, Délia Razuk, assinou um novo decreto nesta quarta-feira (16) que traz a proibição do funcionamento de eventos e comemorações e a prática de esportes coletivos ao ar livre ou em ambiente fechado. As novas regras entram em vigor amanhã (17) e tem validade de oito dias.

Mas houve flexibilizações para o comércio que vai poder funcionar em horário extendido, sendo de segunda a sexta-feira das 08h às 21h e aos sábados das 08h às 18h. Já o shopping, de segunda a sábado, as lojas abrem das 10h às 21h e a praça de alimentação das 11h às 21h. Aos domingos, lojas das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 20h.

Já os mercados e atacados abrem de segunda a sábado das 7h30 às 22h; os restaurantes, de segunda a sábado, das 11h às 21h. Já os bares poderão funcionar de segunda a sábado das 10h às 21h e as conveniências de segunda a sábado das 08h às 22h.

Continua proibido o consumo de bebidas alcoólicas nas vias públicas, bem como continua proibido a permanência e aglomeração de pessoas na porta ou no entorno de lanchonetes, conveniências, bares, distribuidoras de bebidas e similares a qualquer hora do dia e da noite. A partir das 22h fica vedada qualquer forma de venda de bebidas alcoólicas.

Fica suspenso o funcionamento de eventos e comemorações; prática de esportes coletivos, independentemente de ser ao ar livre ou em ambiente fechado; prática de artes marciais em academias, dojos, studios e similares; bibliotecas e museus; teatros, cinemas, arenas; e parques públicos.

Também está proibida a aglomeração para uso de narguilé, tereré incluindo o compartilhamento de utensílios ou objetos que possam favorecer a disseminação do coronavírus. Também não é permitido a aglomeração de pessoas em qualquer recinto, sob pena de infração.

As igrejas e academias poderão funcionar normalmente todos os dias, desde que cumpram as regras já impostas a elas de biossegurança, com uso de máscara, distanciamento e ocupação de 30% do espaço.