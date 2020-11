Estudo aponta início de nova fase de crescimento da Covid na Capital e interior de MS

A população está usando máscara nos ônibus - (Foto: Glenda Gabi/PMCG)

Após dois meses de queda no número de casos confirmados na Capital, o mês de novembro já apresenta uma quantidade maior de casos do que o mês de outubro; o que não era esperado pelas projeções do Modelo Matemático utilizado pelos professores Erlandson Saraiva (Inma) e Leandro Sauer (Esan), que fazem o monitoramento e encaminham semanalmente à Secretaria Municipal de Saúde os números.

De 16 a 22 de novembro foram confirmados 2.822 novos casos. O número de pacientes internados passou de 108 para 199; aumento de 84,26%. A quantidade de paciente internados em leito clínicos aumentou em 22,35%, passando de 85 para 104 no período. Já a quantidade de paciente internados em leito de UTI aumentou em 313,04%, passando de 23 para 95.

“A curva mudou de comportamento e agora apresenta uma tendência de se afastar dos valores projetados por valores superiores, como é ilustrado na figura ao lado. Esse cenário é extremamente preocupante, pois indica o início de uma nova fase de crescimento do número de novos casos, em geral, descrito por um modelo exponencial, que é um modelo que apresenta um crescimento muito rápido”, afirma os pesquisadores.

O valor da média móvel do número de casos confirmados é de 403,14, voltando ao patamar registrado em 17 de agosto, mês com registro do maior número de casos da doença.

Comparado ao valor da média móvel da semana passada (226,71), houve aumento de 77,82% no valor médio do número de casos confirmados.

“Ou seja, os resultados mostram a importância de a população continuar seguindo as orientações de especialistas da área da saúde para se manter o isolamento social sempre que possível. Este procedimento é necessário para que as possamos evitar o crescimento exponencial do número de novos casos e evitaremos o colapso do sistema de saúde pública da cidade.

Mato Grosso do Sul

Muito similar estão os dados de Mato Grosso do Sul. Somente nesta última semana foram confirmados 4.532 novos casos. O número de pacientes internados passou de 226 para 291; sendo que em leitos clínicos aumentou em 27,61%, e em leito de UTI 30,43%.

A média-móvel de sete dias para o número de casos, passou de 429.29 para 644,71, crescimento de 50,88%.

“Similar ao modelo ajustado para os dados Campo Grande, o modelo ajustado aos dados do MS também apresenta uma tendência de se afastar dos valores projetados por valores superiores; que é um cenário extremamente preocupante”, completam.