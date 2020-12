Estado tem em caixa R$ 100 milhões para vacinas contra Covid-19

O governo está com verba reservada para compra da vacina - (Foto: Divulgação)

O governador Reinaldo Azambuja reiterou na manhã desta quarta-feira (9) afirmou que o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul tem em caixa cerca de R$ 100 milhões, reservados caso tenha que comprar as vacinas contra a Covid-19.

Segundo ele, em videoconferência o ministro Eduardo Pazuello, assumiu o compromisso de disponibilizar a vacina em todo o País, com distribuição de vacinas para todos os 27 estados, assim como já faz com a aplicação de imunizantes contra hepatites, poliomielite, sarampo e outras doenças.

Em Mato Grosso do Sul, conforme levantamento realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, 780 mil pessoas estão nos grupos prioritários e devem ser vacinadas primeiro. A quantidade é praticamente um terço da população sul-mato-grossense, formada por 2,4 milhões de habitantes.

O ministro Pazuello disse, em pronunciamento na tarde desta terça-feira, que compete ao Ministério da Saúde planejar a vacinação em todo o Brasil, e que o Governo Federal aguarda apenas a aprovação por parte da Anvisa.