Estado também adere ao toque de recolher, que passa a valer na próxima segunda

O governador Reinaldo Azambuja disse que o Estado se encontra no limite de ocupação dos leitos - (Foto: Chico Ribeiro)

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) decidiu aderir ao toque de recolher a partir da próxima segunda-feira (14). O horário definido será das 22h às 5h, em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, e valerá por 15 dias.

A ação tomada pretende conter o aumento de casos pelo novo coronavírus no MS. A exceção fica para aqueles que precisam ir ao trabalho e emergência médica. Estabelecimentos como restaurantes e bares não poderão funcionar.

Reinaldo disse que o Estado se encontra no limite de ocupação dos leitos. “Se não adotássemos essa medida neste momento poderíamos explodir a capacidade do SUS (Sistema Único de Saúde). Como a cada dia que passa mais pessoas estão sendo contaminadas, tivemos que pisar no freio para não faltar leitos. Tivemos que tomar essa atitude para evitar mais mortes”, disse o governador.

As corporações da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Vigilância Sanitária Estadual atuarão de forma operacional a fim de fiscalizar se o decreto está sendo cumprido.

Ainda, as orientações passadas pela Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia) deverão ser adotadas pelos municípios durante a restrição da circulação de pessoas.

Capital

Em Campo Grande, o toque de recolher está em vigor desde a última segunda-feira. Também no horário das 22h às 5h, a restrição ainda estabelece o limite de ocupação nos estabelecimentos comerciais, que é de 40% da capacidade de atendimento.

O comércio no Centro cidade funcionará até às 21h, e não até às 22h, como ocorre normalmente no fim de ano. Os shoppings estarão abertos das 10h às 22h. Os passes gratuitos, para estudantes e idosos, estão suspensos.

Boletim Covid-19

Nas últimas 24 horas, o Estado registrou 1.236 casos positivos de Covid-19 e 18 óbitos, totalizando 109.785 infectados e 1.888 mortes. De acordo com o boletim epidemiológico da doença, a taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI no Estado aumentou drasticamente e já há falta de vagas nas regiões de Campo Grande e Corumbá. Já as regiões de Dourados e Três Lagoas estão com ocupação de 78% e 64%, respectivamente.