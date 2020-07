Estado do Rio tem 150 registros de morte por covid em 24h

Ao todo, há 148.623 casos confirmados - (Foto: Pilar Olivares/Reuters)

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro divulgou balanço no início da noite desta quarta-feira, 22, com 150 novas mortes por covid-19, elevando o total no Estado para 12.443 óbitos pela doença. Ao todo, há 148.623 casos confirmados de coronavírus.

Epicentro da contaminação, a capital fluminense registrou até esta quarta 68.334 casos, com 7.887 mortes. Niterói, com 8.321 diagnósticos confirmados de covid-19, São Gonçalo (7.393) e Duque de Caxias (4.748) vêm na sequência.

Além das mortes confirmadas, a Secretaria aguarda o resultado de exames para confirmar ou descartar outras 1.143 suspeitas de coronavírus.