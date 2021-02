Estado do Rio registra 25 mortes e 706 novos casos de covid-19 em 24 horas

Morte por covid-19 - Foto: Robson Rocha/Estadão Conteúdo

O Estado do Rio registrou 25 mortes por covid-19 e 706 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado às 17 horas desta segunda-feira, 15, pela Secretaria de Estado de Saúde. Os números se referem a mortes e casos registrados no período, que podem ter ocorrido em datas anteriores.

Com os dados atualizados nesta segunda-feira, 15, o total de mortos por covid-19 no Estado do Rio chegou a 31.512. O total de casos confirmados está em 555.541. A capital fluminense concentra tanto o maior número de mortes (18.016) quanto o maior número de casos confirmados no Estado (195.419).