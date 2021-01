Estado do Rio registra 188 mortes e 1.517 novos casos de Covid-19 em 24 horas

A capital concentra tanto o maior número de mortes como o maior número de casos no Estado - (Foto: Wilton Junior/ Estadão)

O Estado do Rio de Janeiro registrou 188 mortes por covid-19 e 1.517 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta sexta-feira (8) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 26.480 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 454.275 casos da doença. A capital concentra tanto o maior número de mortes como o maior número de casos no Estado.

A média diária é de 126 mortes por dia provocadas pela doença no Estado. Esse número representa aumento de 95% em relação à média de 14 dias atrás.