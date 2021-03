Estado do Rio apresenta risco moderado para covid-19 - ( Foto: Agência Brasil/Pilar Olivares )

O estado do Rio está em risco moderado (Bandeira Laranja) para a covid-19. É o que mostra a 21ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 ao analisar a situação da pandemia nos 92 municípios fluminenses, por regiões.

As regiões mais críticas são: o Centro-Sul, Metropolitana I e Noroeste, que estão classificadas com risco alto (Bandeira Vermelha), e as regiões Médio Paraíba e Norte estão classificadas com risco moderado (Bandeira Laranja). As demais regiões foram classificadas em risco baixo (Bandeira Amarela). A análise compara a semana epidemiológica 08 (de 21 a 27 de fevereiro) com a 06 (7 a 13 de fevereiro) de 2021.

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).

Queda de óbitos

O Rio de Janeiro apresentou uma redução do número de óbitos (-29%) e de internações por síndrome respiratória aguda grave (-1%) na comparação entre 21 a 27 de fevereiro com 7 a 13 de fevereiro. As taxas de ocupação de leitos no estado, nesta sexta-feira (12), estavam em 75,7% para leitos de UTI e em 56% para leitos de enfermaria. Os resultados dos indicadores devem auxiliar na tomada de decisão dos gestores públicos, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada região.

Vacinação

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que, até o momento, recebeu do Ministério da Saúde 1.866.120 doses da vacina contra a covid-19, sendo 1.485.120 da CoronavaVac e 381 mil da Oxford/AstraZeneca. Até esta quinta-feira (11), foram distribuídas 1.559.790 doses. As vacinas que estão na Coordenação Geral de Armazenamento (CGA) vão garantir o esquema vacinal, e serão destinadas aos municípios a tempo da aplicação da segunda dose.

Balanço

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que, até às 9h desta sexta-feira , os 92 municípios registraram 734.700 pessoas imunizadas com a 1ª dose contra a covid-19. Destas, 203.413 já receberam a 2ª dose.