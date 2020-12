Estado ativa mais 10 leitos de UTIs Covid-19 na Santa Casa de Campo Grande - ( Foto: Governo do Estado MS )

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, ativou mais 10 leitos de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) para tratamento de pacientes com Covid-19 na Santa Casa de Campo Grande. Com isto, a unidade hospitalar passa a contar com 77 leitos de UTIs adulto, com possibilidade de ampliação para mais 10 leitos de UTIs.

Segundo o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, todo esse esforço tem o objetivo de fortalecer o sistema de saúde, diante do aumento exponencial de casos no Estado. “A abertura de novos leitos na Capital é fundamental para evitar o caos na saúde pública do Estado. Trabalhamos, junto com o município de Campo Grande, para abrir mais leitos de UTIs Covid. Com exceção do Hospital do Pênfigo, a rede privada também já trabalha no limite de suas ocupações”.

Geraldo Resende ainda reforçou que outras ações também foram realizadas junto ao Ministério da Saúde. “Após a nossa ida ao Ministério da Saúde, foi publicado no Diário Oficial da União de ontem (7), a habilitação de mais 27 leitos de UTIs: cinco para Dourados, cinco para Paranaíba, 10 para Ponta Porã e sete para Corumbá. Fruto do nosso trabalho e empenho para abertura de mais leitos e estamos aguardando a habilitação de mais 74 leitos para nosso Estado”.