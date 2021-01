Escolas privadas da Campo Grande terão que respeitar 30% de lotação no ensino fundamental e médio

As salas de aulas estão vazias - (Foto: Tânia Rego/ABrasil)

Em reunião organizada na tarde desta sexta-feira (15), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), debateu com autoridades da saúde e da educação do município e com representantes de estabelecimentos de ensino da rede privada sobre o retorno presencial e híbrido das escolas particulares e públicas.

Na rede particular de ensino, as escolas particulares poderão funcionar já no início de 2021, atendendo a capacidade presencial do ambiente: 50% berçário e ensino infantil e 30% fundamental e médio, observadas as medidas de biossegurança. Os representantes das escolas particulares de ensino solicitaram ainda uma nova reunião, a ser marcada no início de março, para discutir sobre a possibilidade do aumento do percentual de alunos presentes na rede particular.

Já em relação à Rede Municipal de Educação (Reme), há ainda um impasse quanto ao retorno presencial dos alunos das escolas. A Promotora de Justiça Vera Aparecida Frost informou que, no final do ano passado, o MPMS foi comunicado pela Secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes Ortelhado, que as aulas seriam iniciadas no sistema remoto no dia 8 de fevereiro de 2021 e, após 30 dias, as aulas passariam a funcionar no sistema híbrido, ou seja, presencial e remoto.

O representante da Secretaria de Educação informou que as aulas pelo sistema remoto teriam início no dia 8 de fevereiro, mas não indicou uma data para o retorno presencial. Na ocasião, o MPMS reivindicou o retorno no sistema híbrido, a partir do dia 8 de março, como foi acordado incialmente com a Secretária de Educação, tendo em vista que o município de Campo Grande já possui plano de biossegurança, o qual foi publicado no Diário Oficial.

Na Rede Estadual de Ensino (REE) as aulas terão início no dia 1º de março pelo sistema híbrido - aulas presenciais e remotas, atendendo às medidas de biossegurança.

As Promotoras de Justiça Filomena Aparecida Depolito Fluminhan, Coordenadora Adjunta do GAEDS (Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde), e Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira, Coordenadora Adjunta do GEDUC (Grupo de Atuação Especial de Educação) participaram da reunião.