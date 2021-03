Escolas municipais de Duque de Caxias mantêm aulas presenciais - Foto: Reprodução/Internet

A prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, terceiro colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, informou que as aulas presenciais serão mantidas na rede pública de educação. A prefeitura esclarece que está atenta e acompanhando diariamente a atualização do mapa de risco para covid-19 no estado e, se for observada situação de risco iminente para a comunidade escolar, a rede será imediatamente informada e as medidas necessárias serão tomadas.

Em nota, o município explicou que as unidades escolares estão adotando normas de higiene, distanciamento e medidas de contenção ao contágio do novo coronavírus.

Retorno

As aulas presenciais das escolas municipais de Duque de Caxias voltaram de maneira gradual na segunda semana de fevereiro. Segundo a prefeitura, o retorno segue o calendário escolar com todas as medidas de prevenção ao coronavírus.

Para a retomada, a Secretaria Municipal de Educação distribuiu uma série de insumos destinados tanto aos estudantes quanto aos servidores, como máscaras, termômetros digitais, fitas adesivas, álcool em gel e borrifadores.