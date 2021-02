Escolas do Sesi de MS voltam às aulas a partir de amanhã

As sete escolas do Sesi em Mato Grosso do Sul, localizadas em Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí e Três Lagoas, retornam, nesta terça-feira (02) - (Foto: Divulgação)

As sete escolas do Sesi em Mato Grosso do Sul, localizadas em Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí e Três Lagoas, retornam, nesta terça-feira (02), com aulas na modalidade híbrida, ou seja, presencial e remota, seguindo todas as medidas de biossegurança.

Para garantir a segurança dos alunos e colaboradores, a Rede de Ensino do Sesi no Estado desenvolveu protocolos de biossegurança que estabelecem uma série de ajustes estruturais nas escolas e de conduta de todos os envolvidos. Alunos, pais e colaboradores receberam cartilhas com orientações sobre as regras de biossegurança e o comportamento esperado dentro e fora da escola, sendo que dentre as principais medidas estão o uso de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento.

O gerente do SST (Segurança e Saúde do Trabalho) do Sesi, Michel Klaime, destacou que os protocolos de biossegurança desenvolvidos se tornaram referência em todo o Estado durante a pandemia. “Foram mais de 2 mil estabelecimentos comerciais, indústrias e escolas que tiveram o apoio do Sesi na implantação dessas medidas de biossegurança. E que para o retorno das aulas presenciais nas Escolas do Sesi esse acompanhamento será fundamental”, contou.

Ele completa que foi formado um comitê interno com profissionais da área de SST e a elaboração dos protocolos foi uma junção desses esforços dessa equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, ergonomistas, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, técnicos de segurança, engenheiros, advogados e psicólogos. “Conseguimos abordar no protocolo desde pontos de regulamentação, como implementa e o pós, como vamos monitorar e dar o suporta para os protocolos funcionarem”, explicou.

Para Viviane Ramos Gomes Gaspar, mãe de um aluno do Ensino Fundamental da Escola do Sesi de Campo Grande, a cooperação entre escola e famílias é fundamental nesse trabalho de adaptação do ensino híbrido e de medidas de segurança para evitar o risco de contaminação. “Ainda estamos vivendo num momento de pandemia que exige muita atenção e cuidado. A escola está apresentando um protocolo de segurança adequado. Os funcionários e professores estão sendo bem preparados e acredito que seja possível um retorno presencial, porém muito cauteloso e com uma porcentagem mínima de pessoas”, pontuou.