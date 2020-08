Escola particular que voltar a funcionar em Dourados terá que pagar multa diária de R$ 50 mil

Caso alguma escola desrespeite a medida assinada pelo juiz José Domingues Filho, terá que pagar uma multa diária de R$ 50 mil - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As escolas particulares de Dourados, a 229 km de Campo Grande, estão proibidas de retornarem as aulas presenciais até que seja apresentado um estudo técnico autorizando o retorno das atividades. Caso alguma escola desrespeite a medida assinada pelo juiz José Domingues Filho, terá que pagar uma multa diária de R$ 50 mil.

A Justiça considerou perigoso a volta das aulas se levarmos em conta a atual estágio da pandemia, e as consequências do regresso às aulas. Entre outras determinações, o município fica proibido de editar decreto que autorize o retorno do ensino particular sem lastro em estudo técnico que o recomende, autorize e garanta a segurança do retorno das atividades, sob pena de multa diária de R$ 10 mil reais, em caso de descumprimento.

Atualmente o município tem 4.432 casos confirmados, sendo a cidade com maior número de casos em MS, perdendo apenas para Campo Grande com 11.458 casos.