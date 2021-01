Enfermeiros de MS usam camisetas para tomar vacina: 'Vai com o bum bum tantan'

Enfermeiros de Campo Grande homenageiam vacina do Butatan com camiseta - (Foto:Kátila Melo/Arquivo Pessoal G1MS )

Ao aprovar o uso emergencial da CoronaVac, vacina contra a Covid-19, muitas pessoas nas redes sociais começaram a comentar sobre a roupa que usariam no momento da imunização. Cerca de 30 servidores da secretaria municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande e que atuam na linha de frente contra a doença, separaram um "look" especial para receberem a vacina contra a Covid-19 e usaram camisetas estampadas com os dizeres "Vai com o bumbum tantã - Mexe o bumbum tantã - Viva o Butantã".

A ideia teve adesão de enfermeiros que fazem o teste de coronavírus na sede central dos Bombeiros na esquina das ruas 26 de Agosto e 14 de Julho. "Queríamos marcar este dia de alguma forma, nós chamaram para usar o 'look', de pronto, aceitei a iniciativa. Trabalhamos diretamente com pessoas que podem estar infectadas.

A vacinação me trouxe um sentimento de gratidão", disse ao G1 MS a enfermeira Kátila Melo, que atua no local e postou fotos nas redes sociais.



Look do dia, enfermeiros fazem camisetas para receber vacina contra Covid-19