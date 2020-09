Empresário da Capital vence Covid por um milagre

O empresário teve alta na última quarta-feira, dia 16 - ( Foto: Divulgação)

Marcelo Gonçalves, 40 anos, empresário da Capital, adquiriu o Covid-19 em um dos estágios mais graves que se pode ter. Após 51 dias em coma induzido na UTI, chegando até ser desenganado pelos médicos, Marcelo foi reagindo e progredindo a grandes melhoras em seu quadro clínico. Nem mesmo a equipe médica acreditava em tamanha evolução do paciente. Marcelo é considerado, tanto pela Medicina como para familiares e amigos, como um verdadeiro milagre.

O empresário teve alta na última quarta-feira, dia 16, e foi recebido por familiares e amigos com muita alegria, gratidão no coração, e claro, faixas com mensagens motivadoras e de agradecimento.