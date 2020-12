Empresária Vera Machado Pereira falece após complicações por covid-19

Vera Machado faleceu na tarde desta sexta-feira, 4, no Hospital Unimed em Campo Grande - Reprodução Instagram Paulo Machado

"Muito provavelmente se foi criança no final dos anos 80 e 90 em Campo Grande você conheceu a Tia Verinha. Ela, mulher de garra, trabalhou anos com turismo, levou centenas, talvez mais de mil crianças e adolescentes pra conhecer a Disney. Vendia sonhos e viveu um de verdade" - homenageou o sobrinho de Vera, o chef Paulo Machado, em seu perfil no Instagram no fim da tarde desta sexta-feira, 4.

Ele continua: "Mãe, irmã, vó, bisavó, amiga de fé, defendeu direitos das mulheres de Negócios e protegeu a História e a Geografia de nosso Mato Grosso do Sul.

Vera Machado Pereira, 78 anos, foi professora de Inglês, agente de viagens, empresária de Turismo, através da Vox Tour e depois pela Intercâmbio Cultural, foi casada com o médico oftalmologista Eloy Pereira, morto em 2018, por 61 anos. Deixa três filhos, quatro netos e duas bisnetas. O sepultamento do corpo acontece neste sábado, 5, no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande.

O texto emocionado do sobrinho Paulo Machado em sua conta pessoal no Instagram

O chef Paulo Machado, sobrinho de Vera, homenageou a tia em seu perfil no Instagram: anfitriã sonhadora