Em um mês, MS registra aumento com 207 novas mortes por Covid-19

Leitos da UTI da Santa Casa - (Foto: Edemir Rodrigues)

O mês de dezembro ainda não acabou, mas até os dados divulgados de ontem (25) pela Secretaria Estadual de Saúde, de novembro até a sexta-feira de Natal, o Estado registrou uma média de 207 novos óbitos por coronavírus. Das 2.183 mortes, 1.397 foram só em Campo Grande, 418 em Dourados, 150 em Três Lagoas e 218 no município de Corumbá.

A maioria dos óbitos são os homens com 1.213 casos. As mulheres são minoria em se tratando de morte, com 970. Nos dados do boletim, pelo menos 992 vítimas tinham doença cardiovascular, diabetes (787), hipertensão (715), nada relatado (324), doenças respiratórias (306), obesidade (301), doença neurológica (200), doença renal (183) e doença hepática (30).

Totalização de casos desde março:

Faixa etária das mortes: