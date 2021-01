Em Três Lagoas, atendidos pela assistência social do Estado recebem a vacina contra a Covid-19

Mais de 72 pessoas da Residência Inclusiva já foram imunizadas contra a Covid-19 - (Foto: Edemir Rodrigues)

Mais de 72 pessoas da Residência Inclusiva do município de Três Lagoas, mantida pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), já foram imunizadas contra a Covid-19 nesta semana por meio da vacina ofertada. Essas pessoas, com deficiência física e sob a tutela do Estado, estão no grupo prioritário para a vacinação.

A Superintendência da Política de Assistência Social da Sedhast, responsável pela residência, explica que mesmo com a vacinação os cuidados de prevenção estão sendo seguidos de forma como preveem as normas atuais, minimizando ainda mais o risco de transmissão do vírus.

As Residências Inclusivas são unidades que ofertam Serviço de Acolhimento Institucional, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para jovens e adultos na faixa etária de 18 à 59 anos, com deficiência em situação de dependência, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar, em sintonia com a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, em residências adaptadas, com estrutura física adequada, localizadas em áreas residenciais na comunidade.

Esses locais têm como finalidade propiciar a construção progressiva da autonomia e do protagonismo no desenvolvimento das atividades da vida diária, a participação social e comunitária e o fortalecimento dos vínculos familiares com vistas à reintegração e convivência.

Atualmente são duas unidades de execução direta da Sedhast, uma em Dourados e outra em Três Lagoas, sendo que a unidade de Campo Grande é executada por meio de Termo de Colaboração com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Cotolengo Sul-Mato-Grossense.