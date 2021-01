Em quatro dias, mais de 11 mil pessoas foram vacinadas contra Covid-19 em Mato Grosso do Sul

A Campanha de imunização contra o coronavírus em Mato Grosso do Sul vacinou até o momento 11,4 mil pessoas contra a Covid-19 - (Foto: Secom MS)

A Campanha de imunização contra o coronavírus em Mato Grosso do Sul vacinou até o momento 11,4 mil pessoas contra a Covid-19, sendo 7,9 mil profissionais de saúde, 2,3 mil indígenas e 783 idosos institucionalizados.

Na tarde desta sexta-feira (22), o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, se reuniu com as coordenadorias de imunização dos 79 municípios do Estado e cobrou agilidade e empenho por parte das equipes. “Queremos a população vacinada o mais rápido possível. Façam mutirões de vacinação aos finais de semana. Vocês tem uma responsabilidade muito grande para imunizar de maneira correta”, disse.

Entre os municípios que enviaram as informações para a Secretaria de Estado de Saúde, Três Lagoas apresenta o maior número de imunizados, com 765 doses aplicadas, em seguida vem Dourados com 720 pessoas, Corumbá com 615 e Aquidauana com 533 pessoas imunizadas.

A Secretaria de Estado de Saúde recebeu informações da imunização de 69 municípios. Dez cidades não enviaram a relação de quantas pessoas foram imunizadas na primeira semana, sendo elas, Campo Grande, Aral Moreira, Camapuã, Corguinho, Laguna Carapã, Porto Murtinho, Rio Verde, Santa Rita do Pardo e Sete Quedas.

Mato Grosso do Sul recebeu o primeiro lote com 158 mil doses da vacina contra Covid-19 em 18 de janeiro. Em tempo recorde, A Secretaria de Estado de Saúde distribuiu no mesmo dia todas as doses aos 79 municípios. A relação da quantidade recebida por cada município foi publicada no Diário Oficial do Estado de 19 de janeiro. Cada pessoa vai receber duas doses da vacina durante a campanha de imunização.

Nessa primeira fase serão imunizados os idosos com mais de 60 anos que moram em instituições como casas de repouso, além de indígenas que moram em aldeias e trabalhadores da área da saúde que estão na linha de frente contra a pandemia de Covid-19.