Em nota, Governo informa que não há decreto algum cancelando ponto facultativo no Carnaval

O documento ressalta ainda que o Comitê Gestor do Prosseguir estuda medidas com o objetivo de evitar as aglomerações no período de Carnaval - (Foto: Divulgação)

O governo do Estado divulgou no final da tarde desta quinta-feira, dia 28, nota oficial informando que não há decreto algum no sentido de cancelar o ponto facultativo no Carnaval, que este ano cai em fevereiro, no período entre 12 (sexta-feira) e 17 (quarta-feira).

O documento ressalta ainda que o Comitê Gestor do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança na Economia) estuda medidas com o objetivo de evitar as aglomerações no período de Carnaval, sempre seguindo os protocolos de saúde de combate à Covid-19.

A todo momento autoridades e especialistas em saúde apelam para que a população siga as medidas de biossegurança, tais como o uso de máscaras, higienização das mãos e evitando aglomerações.

Nesta semana a Secretaria Estadual de Saúde informou estar investigando um possível primeiro caso de infecção pela nova cepa do Coronavírus no município de Corumbá. A chamada P1, é uma variante do vírus considerada mais “potente”.

O paciente seria um homem de 37 anos, que chegou de uma viagem a Manaus pouco antes de apresentar os sintomas da doença.