Em meio a alta da Covid, isolamento social registra queda no Estado e na Capital

Casos do novo coronavírus seguem aumentando no Estado. Dados oficiais da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta terça-feira (4) tiveram acréscimo de 3,9% no número de infectados pela Covid. Com 1.033 novos positivos para a doença, o total de casos confirmados desde o início da pandemia em Mato Grosso do Sul passou a 27.678.

Mais 11 óbitos foram anunciados pela SES, totalizando 432 vidas perdidas em decorrência da doença. As cidades com maior número de mortes confirmadas por coronavírus são: Campo Grande (149), Dourados (57), Corumbá (47), Três Lagoas (18) e Aquidauana (15) e Sidrolândia (14). A taxa de letalidade por Covid no Estado está em 1.6%.

O detalhamento do boletim pode ser conferido no site www.coronavirus.ms.gov.br .

Início de semana registra isolamento social de 36,7% em MS

A adesão ao distanciamento social em Mato Grosso do Sul segue muito abaixo dos 70% recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Nesta segunda-feira (3) a taxa média de isolamento mapeada pela In Loco foi de 36,7%. O índice deixa o estado em 21° lugar entre as unidades da federação.

Se comparado com a média de 37,6% registrada para o mesmo dia (segunda) ao longo do mês de julho, nota-se que houve aumento na movimentação nas ruas e queda no distanciamento social tão recomendado por autoridades e especialistas em saúde para quebrar a taxa de transmissibilidade.

Histórico de isolamento das ultimas seis semanas na Capital

Entre as capitais brasileiras, Campo Grande ocupa a 24° colocação com taxa de 36,2% de recolhimento, ou seja, poucas pessoas permaneceram no perímetro de 450 metros de suas residências neste início de semana. O índice também é inferior ao registrado nas segundas-feiras do último mês, conforme o gráfico apresentado.

Nas regiões com maior número de positivos para a Covid as taxas mapeadas nesta segunda foram: Dourados (37,3%), Corumbá (40,9%), Três Lagoas (37,8%), Sidrolândia (37,5%), Bataguassu (40%), Rio Brilhante (39,6%), São Gabriel do Oeste (36%), Aquidauana (46,5%), Naviraí (36,2%) e Chapadão do Sul (36%).

